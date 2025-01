Mit 13 Nominierungen geht "Emilia Pérez" heuer als Favorit in die Oscar-Verleihung, die am 2. März in Los Angeles stattfinden wird. Damit hat es das Werk von Jacques Audiard auf die Allzeitliste Hollywoods geschafft. Im Rückblick sind übrigens mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: "All About Eve", "Titanic" sowie "La La Land".

Wie die anderen Nominierungen für die Academy Awards 2025 ausgefallen sind, seht ihr hier im Überblick.