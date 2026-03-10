Goldbrezel, Gutscheine fürs Fettabsaugen oder Luxusduschkopf. Was erhalten die Nominierten sonst noch geschenkt?

Wer am kommenden Wochenende keinen Oscar gewinnt, kann 2026 immerhin eine Geschenktüte mit Inhalt im Wert einer sechsstelligen Summe abstauben. Zumindest, wenn man zu den 25 Personen gehört, die in den vier Schauspielkategorien oder als bester Regisseur nominiert sind. Die Kandidaten in anderen Sparten gehen nämlich leer aus. Den Geschenkekorb hat wie schon in den letzten Jahren das Marketing-Unternehmen Distinctive Assets zusammengestellt. Es handelt sich dabei übrigens um einen inoffiziellen Trostpreis. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar vergibt, hat damit nichts zu tun. Die beteiligten Unternehmen nehmen viel Geld in die Hand, um in den Goodie-Bags zu landen.

Luxusreisen von Costa Rica bis Lappland Darin stecken dieses Jahr wieder Gutscheine für diverse Luxus-Trips. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet und Co. können damit nach Costa Rica, Sri Lanka und ins finnische Lappland reisen. Daneben gibt es etliche Köstlichkeiten, zum Beispiel eine in Schokolade getunkte Brezel mit einem Topping aus essbaren Goldkristallen. Nicht zum Essen gedacht sind mehrere Cannabisprodukte, die ebenfalls in der Tüte stecken.

Fettabsaugung, Ehevertrag und deutscher Duschkopf Damit die Stars für die nächste Preissaison körperlich in Form bleiben, spendiert Distinctive Assets wie jedes Jahr mehrere Beautybehandlungen. Auf Emma Stone, Kate Hudson und Co. warten Gutscheine für Fettabsaugung, Zahnbehandlung oder eine Verjüngungsbehandlung im Wert von 25.000 Dollar. Auch ein Produkt eines deutschen Unternehmens ist dabei. Der Sanitärkonzern Grohe stiftet einen luxuriösen Duschkopf. Das wohl kurioseste Goodie ist aber ein Ehevertrag, den Promischeidungsanwalt James Sexton aufgesetzt hat. Die 98. Oscarverleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März (deutscher Zeit) im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O'Brien (62) führt nach 2025 zum zweiten Mal durch die Gala.