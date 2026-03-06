Bei der Oscar-Gala am 15. März sind auch Anne Hathaway und Robert Downey Jr. als Presenter dabei. Wer kommt sonst noch?

Die 98. Oscarverleihung rückt mit riesigen Schritten näher. In der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 deutscher Zeit werden die begehrten Academy Awards in Los Angeles verliehen. Jetzt hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch einen weiteren Schwung an Hollywoodstars bekannt gegeben, die im Dolby Theatre in Hollywood Oscar-Statuetten an den oder die Gewinner verteilen werden. Dazu gehören Oscarpreisträgerin Anne Hathaway (43) und Marvel-Star und Oscarpreisträger Robert Downey Jr. (60).

Auch Paul Mescal und Gwyneth Paltrow vergeben Oscars Daneben werden auch Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (53), "Hamnet"-Star Paul Mescal (30), Komiker und Schauspieler Will Arnett (55) sowie Priyanka Chopra Jonas (43) Oscars verleihen. Schon vor einer Woche hatte die Academy Demi Moore (63), Oscarpreisträger Javier Bardem (57) und Marvel-Star Chris Evans (44) für die Gala am 15. März als sogenannte Presenter benannt. Neben dem prominenten Trio wurden auch Newcomerin Chase Infiniti (25), Maya Rudolph (53) und Kumail Nanjiani (47) als weitere Helfer benannt. Daneben stehen auch die letztjährigen Gewinner Mikey Madison (26), Adrien Brody (52), Kieran Culkin (43) und Zoe Saldaña (47) als Presenter fest. Auch wenn von der Academy noch nicht offiziell bestätigt, vergeben die Vorjahressieger der Schauspielkategorien in der Regel in ihrer Gewinner-Kategorie die Preise an ihre jeweiligen Nachfolger.

"Blood & Sinners" und "One Battle After Another" mit den meisten Nominierungen Die Oscar-Presenter Paul Mescal und Chase Infiniti sind in diesem Jahr nicht nominiert. Doch sorgten die Werke, in denen sie zu sehen sind, für viel Aufsehen. Mescals Shakespeare-Drama "Hamnet" ist für acht Oscars nominiert, Infinitis "One Battle After Another" für deren 13. Das musikalische Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" geht mit den meisten Nominierungen ins Rennen - 16. Hinter "One Battle After Another" folgen "Frankenstein", "Marty Supreme" und das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" mit jeweils neun Nennungen. Um den Oscar als beste Hauptdarstellerin konkurrieren in diesem Jahr Jessie Buckley, Rose Byrne, Renate Reinsve, Emma Stone und Kate Hudson. Bei den Männern sind Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura nominiert. Die Produzenten der Show kündigten an, bis zur Verleihung weitere Presenter bekannt zu geben. Comedian Conan O'Brien (62) moderiert die Zeremonie zum zweiten Mal in Folge.