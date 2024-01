Kampf der Streamingdienste: Netflix hat bei den Oscars die Nase vorn

Vor allem "Maestro" macht Netflix zum Nominierungs-Star

Die Erfolgschancen von Netflix für die Oscarverleihung am 10. März in Los Angeles beruhen vor allem auf dem von Bradley Cooper inszenierten Leonard-Bernstein-Biopic. Allein für "Maestro" gibt es sieben Nominierungen.

Apple kämpft mit "Killers of the Flower Moon" und "Napoleon" um die begehrte Goldtrophäe. Die Walt Disney Company hat sich insgesamt 20 Nominierungen gesichert - die aber aufgeteilt sind in ihre verschiedenen Content-Marken und Plattformen wie 20th Century Studios, Disney+, Hulu, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios und Pixar Animation Studios.