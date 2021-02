Oscar-Shortlist: Österreichische Koproduktion "Quo vadis, Aida?"

93 Länder hatten heuer für die Kategorie "International Feature Film" eingereicht. Österreich hatte Ulrike Koflers Debütfilm "Was wir wollten" mit Lavinia Wilson und Elyas M'Barek ins Rennen geschickt. Im Mittelpunkt steht ein Paar, das schwer an seinem unerfüllten Kinderwunsch laboriert und in einer Ferienanlage mit sehr kommunikativen Nachbarn konfrontiert wird, denen die beiden Kinder eher Last als Bereicherung sind.

Aus der Shortlist werden fünf Kandidaten bestimmt. Diese werden mit den Oscar-Nominierungen in allen anderen Sparten am 15. März verkündet. Die Preisvergabe soll am 25. April über die Bühne gehen, wegen der Corona-Pandemie später als üblich.

Shortlist der Kategorie "International Feature Film" für die 93. Oscars:

Bosnien-Herzegowina "Quo Vadis, Aida?"

Chile "The Mole Agent"

Tschechien "Charlatan"

Dänemark "Another Round"

Frankreich "Two of Us"

Guatemala "La Llorona"

Hongkong "Better Days"

Iran "Sun Children"

Elfenbeinküste "Night of the Kings"

Mexico "I'm No Longer Here"

Norwegen "Hope"

Rumänien "Collective"

Russland "Dear Comrades!"

Taiwan "A Sun"

Tunesien "The Man Who Sold His Skin"