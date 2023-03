Oscar-Wahl ist gelaufen - Stimmzettel werden ausgezählt

Unter Presentern ist Nicole Kidman

Die Oscar-Akademie kündigte am Dienstag weitere prominente HelferInnen an, die auf der Bühne Preise verteilen werden, darunter Antonio Banderas, Nicole Kidman und Sigourney Weaver. Zuvor waren schon Stars wie Glenn Close, Riz Ahmed, Dwayne Johnson und Michael B. Jordan als "Presenter" benannt worden. Gastgeber der 95. Academy Awards ist der Komiker und Moderator Jimmy Kimmel.

Der Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" geht mit elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" und die Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" haben in jeweils neun Kategorien Gewinnchancen. Auch Filme wie "Die Fabelmans", "Top Gun: Maverick" und "Black Panther: Wakanda Forever" wurden mehrfach nominiert.