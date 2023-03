Beste Nebendarstellerin

SOLLTE gewinnen: Angela Bassett ("Black Panther. Wakanda Forever")

Zweifellos war Bassetts Leistung eines der stärksten Elemente in der Fortsetzung von "Black Panther". Um die Mutter eines gefallenen Superhelden zu spielen– was ihre eigene Beziehung zu dem verstorbenen Star Chadwick Boseman widerspiegelt –, musste Bassett ein Gefühl von Königlichkeit mit unvergleichlichem Herzschmerz verbinden. Ihre zwei herausragenden Szenen – eine, in der sie sich an das Publikum ebenso wie an die Filmfiguren wendet und allen die Erlaubnis gibt, zu trauern – sollten sie an die Spitze der Liste der Academy bringen. Auch wenn die Oscars damit zum ersten Mal einen Marvel-Film mit einem Oscar in einer hochrangigen Kategorie auszeichnen müssen.

WIRD gewinnen: Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere all at Once")

Es könnte knapp werden: Bassett oder Curtis? Wahrscheinlich wird aber Curtis als Siegerin in dieser Kategorie hervorgehen – wohl auch, weil die Filmikone bis dato noch nie einen Oscar gewonnen hat und die Academy mit dieser Ehrung den Legenden-Status von Curtis wohl auch untermauern möchte.