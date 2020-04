Oscars 2021: Streaming-Filme werden ausnahmsweise zugelassen

Die Coronavirus-Pandemie macht's möglich: Bei der kommenden 93. Oscar-Verleihung am 28. Februar 2021 werden erstmals und einmalig auch Filme in die Auswahl kommen, die nur bei Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime Video, nicht aber im Kino zu sehen waren. Das teilte die Academy in der Nacht auf Mittwoch in Los Angeles mit.

In normalen Zeiten muss ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles zu sehen sein, um für eine Nominierung für die Filmpreise infrage zu kommen. Alle Kinos in Los Angeles sind aber seit mehr als einem Monat wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen.