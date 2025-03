Auch 2025 haben wieder zehn Werke in der Kategorie "Bester Film" bei den Oscars konkurriert. Doch bewies die 97. Ausgabe der Academy Awards im Verlauf ihrer rund drei Stunden Laufzeit den Mut zu manch einer Überraschung. Und so blieb es bis zur letzten Sekunde der Oscar-Gala spannend, ehe der finale Umschlag des Abends geöffnet und der Gewinner in der Königsdisziplin enthüllt wurde.

Triumphe für "Anora", Madison und Brody

Lange war die Preisverteilung unter den Favoriten ausgeglichen, erst spät am Oscar-Abend kristallisierte sich in Form von "Anora" aber ein klarer Sieger heraus. Folgerichtig gab es von der Academy den Oscar in der Kategorie "Bester Film" für das Werk über die titelgebende junge Sexarbeiterin, gespielt von der ebenfalls mit einem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichneten Mikey Madison (25).