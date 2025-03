Das ist Mikey Madisons bisherige Karriere

Mit einer beeindruckenden Reihe von Projekten unterstricht Madison bereits ihr Talent und ihre Vielseitigkeit, die weithin Anerkennung fanden. Im Fernsehen ist sie seit Juli 2024 beispielsweise neben Oscar-Preisträgerin Natalie Portman in der Apple TV+ Serie "The Lady In The Lake" zu sehen. Außerdem machte sie vor allem durch ihre Rolle in der von der Kritik gefeierten FX-Serie "Better Things" von sich reden. 2022 spielte Madison in dem sehr erfolgreichen Paramount Pictures-Film "Scream 5" an der Seite der Darsteller des Kultklassikers von 1996. Außerdem hatte sie eine denkwürdige Rolle im oscarnominierten Film "Once Upon a Time in… Hollywood", in dem sie sich mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie die Leinwand teilt.