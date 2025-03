Oscars 2025: Interessante Fakten rund um die Oscar-Statue

Sie erhält, wer den ultimativen Filmpreis gewinnt: Die Oscar-Statue heißt offiziel l "Academy Award of Merit", wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den Oscar vergibt, auf ihrer offiziellen Webseite schreibt . Erstmals verliehen wurde der Oscar im Jahr 1929. Und der erste Preisträger war ein Deutscher: Emil Jannings (1884-1950) bekam den ersten Academy-Award für den "Besten Hauptdarsteller", und das gleich für zwei verschiedene Filme - "Sein letzter Befehl" (1928) von Josef von Sternberg (1894-1969) und Victor Flemings (1889-1949) "Der Weg allen Fleisches" (1927).

Jannings' Oscar-Statue wird im Museum für Film und Fernsehen in Berlin ausgestellt. Seit dieser Trophäe wurden weit über 3.000 Academy-Awards verliehen - in bislang 96 Zeremonien. Am 3. März steht nun die 97. Oscarverleihung an. Im Folgenden einige interessante Fakten rund um die Oscar-Statue.