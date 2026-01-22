Die heurige Oscar-Saison beginnt mit einem Rekord: Der musikalische Vampirhorrorfilm " Blood & Sinners" von Regisseur Ryan Coogler geht mit ganzen 16 Nominierungen ins Rennen um die wichtigsten Filmpreise der Welt, die am 15. März 2026 zum 98. Mal verliehen werden. Damit deklassiert das Werk das bisherige Allzeit-Spitzentrio "All About Eve", "Titanic" und "La La Land", das auf je 14 Nominierungen kam. Cooglers Werk hat in praktisch allen zentralen Kategorien Siegeschancen.

Österreichs Hoffnungen zerschlagen

Die österreichischen Hoffnungen haben sich indes zerschlagen. Der heimische Dokumentarfilmer Richard Ladkani schaffte es mit seinem "Yanuni" nicht in die Endrunde. Selbstredend ein wenig enttäuscht, aber nicht zerstört zeigte sich Ladkani gegenüber der APA nach der Entscheidung. "Natürlich wäre es eine große Freude gewesen, nach der Shortlist diesmal noch einen Schritt weiterzugehen - das will ich gar nicht leugnen. Gleichzeitig ist das Erreichen der Shortlist bereits eine außergewöhnliche Anerkennung. Nach 'The Ivory Game' ist es nun das zweite Mal, dass wir es unter die engste Auswahl geschafft haben, und das erfüllt mich mit Stolz." Und der 52-jährige Filmemacher blickt bereits nach vorne: "Wir stehen bereits mit einem neuen Projekt über Dr. Jane Goodall in den Startlöchern - und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal."

Auch der österreichisch-schweizerische Erfolgsregisseur Edward Berger, der es für "The Ballad of Wallis Island" zumindest in zwei Sparten in die Vorauswahl geschafft hatte, muss heuer bei der Glamourgala nicht für sich selbst mitfiebern. Und bei den Auslandsoscars war die österreichische Einreichung "Pfau - Bin ich echt?" von Bernhard Wenger bereits zuvor nicht auf die Shortlist gekommen.