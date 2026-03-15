Die 98. Academy Awards finden am Sonntag, 15. März, im Dolby Theatre in Hollywood statt. In den USA beginnt die Show um 19 Uhr Ostküstenzeit, der offizielle Live-Red-Carpet-Feed startet um 18:30 Uhr.

Wer womöglich kein Ticket für das Dolby Theatre bekommen hat, kann bei uns traditionellerweise in ORF 1 und auf ORF ON die Oscar-Gala mitverfolgen. Eine dreigeteilte ORF-Live-Strecke beginnt um 22:55.