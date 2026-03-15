Oscars 2026: Wo wird die Gala im TV und Stream live übertragen?
Die 98. Academy Awards finden am Sonntag, 15. März, im Dolby Theatre in Hollywood statt. In den USA beginnt die Show um 19 Uhr Ostküstenzeit, der offizielle Live-Red-Carpet-Feed startet um 18:30 Uhr.
Wer womöglich kein Ticket für das Dolby Theatre bekommen hat, kann bei uns traditionellerweise in ORF 1 und auf ORF ON die Oscar-Gala mitverfolgen. Eine dreigeteilte ORF-Live-Strecke beginnt um 22:55.
Details zur Live-Oscar-Nacht in ORF 1 und auf ORF ON:
- OSCARS – Die Nacht 2026 (22.55 Uhr)
Die ORF-Kulturredaktion stellt gemeinsam mit Filmexperte Alexander Horwath die Favoritinnen und Favoriten für die Oscars vor und bringt Live-Berichte und Reportagen aus Los Angeles. Im Studio moderiert ORF-Filmexpertin Lillian Moschen.
- OSCARS – Die Nacht 2026 – Red Carpet (23.30 Uhr, live aus Los Angeles)
Mit Spannung werden die größten Stars des internationalen Filmbusiness am roten Teppich erwartet – via ORF werden Interviews mit Filmregisseuren, Schauspielerinnen und Schauspielern vor Beginn der großen Gala live übertragen.
- OSCARS – Die Nacht 2026 – Die Show (0.00 Uhr, live aus Los Angeles)
Lillian Moschen und Alexander Horwath führen durch die glanzvolle Oscarnacht. Im ORF-Studio analysieren sie die mit Spannung erwarteten Entscheidungen der Academy und geben erste künstlerische sowie gesellschaftliche Einschätzungen ab.