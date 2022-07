"Out of the Blue"-Trailer: Diane Kruger will ihren Ehemann killen

Menschliche Abgründe

Das Themen der "verhängnisvollen Affäre" und gefährlicher Obsessionen sind immer wieder dankbarer Stoff für packende Psycho- und auch Erotik-Thriller, die das Potenzial besitzen, tief in menschliche Abgründe abzutauchen. Dem Trailer nach zu urteilen könnte sich "Out of the Blue" in diese Riege einreihen.

Nicht nur die Handlung, auch der Cast ist vielversprechend: Die männlichen Hauptrollen übernehmen Ray Nicholson und Hank Azaria. Das Drehbuch stammt von Neil LaBute, der auch Regie führte. LaBute wird auch die kommende Serie "American Gigolo" (Remake des Richard-Gere-Klassikers) inszenieren – eine weitere Story über gefährliche Liebschaften und düstere Erotik ...



"Out of the Blue" ist ab 26. August in den US-amerikanischen Kinos zu sehen. Wann und wo er in Österreich startet, ist bisher nicht bekannt.