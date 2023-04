Dunkle Komödie von und mit Jonah Hill

Wir dürfen uns bei "Outcome" auf eine dunkle Komödie freuen – und sobald man den Namen des Regisseurs erfährt, klingt diese Beschreibung gleich noch plausibler: Komiker Jonah Hill wird nämlich für diesen Film erneut hinter die Kamera wechseln. Von ihm stammt ja bereits die Tragikomödie "Mid90s" von 2018 und die Doku "Stutz" aus dem Vorjahr über einen außergewöhnlichen Psychotherapeuten.

Zum Glück wird aber Hill nicht nur auf dem Regiestuhl Platz nehmen, sondern auch selbst eine Rolle im Film spielen. Das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm. Die Produktion von "Outcome" übernimmt Apple TV+, was aber einen Kinostart keineswegs ausschließt. Immerhin werden heuer auch solche schwergewichtigen Titel wie "Napoleon" von Ridley Scott oder Scorseses "Killers of the Flower Moon" auf diese Weise vermarktet.