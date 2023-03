Der Terrorist Howard Payne (Dennis Hopper) hat Jack Traven (Keanu Reeves) zu seinem Erzfeind auserkoren – das erfährt der Polizist mittels einer grausigen Botschaft: Vor seinen Augen lässt der Bombenexperte einen Linienbus explodieren. Doch das war erst der Auftakt der Tour de Force! Payne platziert eine weitere, komplizierte Bombe in einen öffentlichen Bus. Die Bombe aktiviert sich selbsttätig, wenn das Fahrzeug schneller als 80 km/h fährt und detoniert sofort, wenn diese Geschwindigkeit wieder unterschritten wird. Und einzig Jack hat ihr Leben in der Hand. Als der Busfahrer verletzt wird, übernimmt Fahrgast Annie (Sandra Bullock) das Steuer. Doch wohin mit einem Bus, der nicht bremsen darf, in der Stadt der Staus?!

"Speed" ist einer der legendärsten Actionfilme der 90er-Jahre und brilliert durch rasante Karambolage-Szenen. Keanu Reeves und Sandra Bullock spielen hier ein dynamisches Duo, das während der gefährlichsten Busfahrt ihres Lebens auch Zeit für intime Blicke findet. Der große Erfolg des Action-Hits sorgte sogar für eine Fortsetzung, in der es den Passagieren auf einem Boot an den Kragen geht – was man aber getrost vergessen kann.

"Speed" ist auf Disney+, Amazon Prime Video und AppleTV+ verfügbar. Hier geht's direkt zu "Speed"!