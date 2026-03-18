Im wahren Leben gilt Keanu Reeves (61) als einer der nettesten, skandalfreien Schauspieler Hollywoods. In dem Film "Outcome" spielt er mit diesem Image. Reeves verkörpert Reef Hawk, einen beliebten Filmstar, der erpresst wird. Ein geheimnisvolles Video soll seine dunkle Seite zeigen, seine Karriere wäre ruiniert. Apple TV hat nun den ersten offiziellen Trailer zu "Outcome" veröffentlicht. Die schwarze Komödie startet am 10. April 2026 bei dem Streamingdienst.

Reef Hawks Anwalt und Krisenmanager Ira Slitz hat eine Idee: Der Superstar soll alle Menschen aufsuchen, die er in der Vergangenheit hätte verletzen können. Auf diese Weise könnte er dem Erpresser auf die Schliche kommen. Zusammen mit seinen besten Freunden Kyle und Xander macht sich Hawk auf den Weg. Laut Trailer gibt es viele Menschen, die ihn hassen, darunter seine eigene Mutter.