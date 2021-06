"Outer Banks" auf Netflix: Erster Teaser zur 2. Staffel ist da

Am 9. Juni veröffentlichte Netflix den ersten Teaser zur zweiten Staffel von "Outer Banks". Die erste Staffel der amerikanischen Mystery-Serie erschien im April 2020 und nun dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung freuen.

Während man sich bisher auf eine Gruppe Jugendlicher in den Randbezirken von North Carolina konzentrierte, bekommen Fans in der zweiten Staffel völlig neue Orte zu sehen. Nach ihrer rasanten Flucht landen John und Sarah auf den Bahamas, wo sie neue FreundInnen kennenlernen. In ihrer Heimatstadt wird es immer enger für Kiara, Pope und J.J., weshalb sich bereits ein neues Abenteuer für die Teenies anbahnt.