Absetzung ist "ein Fauxpas"

Brolin , der in "Outer Range" den Rancher Royal Abbott verkörpert, reagierte verärgert auf die Neuigkeit. Dass die Serie nicht weiter produziert wird, bezeichnete er in einem Instagram-Post als "Fauxpas". Trotzdem schmälere die Nachricht über das Ende "niemals die hervorragende Idee, die brillante Besetzung und die am härtesten arbeitende Crew", so der Schauspieler. Die Show handelt von dem Hauptcharakter Royal, der um sein Land und seine Familie kämpft und dabei in der Steppe Wyomings auf ein Geheimnis stößt.

In der Serie standen unter anderem Lili Taylor (57), Tamara Podemski (46), Imogen Poots (35) und Tom Pelphrey (41) an seiner Seite. Brolin bedankte sich in seiner Nachricht auch bei den "äußerst loyalen" Anhängern. Schauspielerin Olive Abercrombie (13), die in "Outer Range" die Rolle des jungen Mädchens Amy Abbot spielt, teilte den Beitrag des "No Country for Old Men"-Stars in ihrer Story und ergänzte: "Auf Wiedersehen zu dieser schrägen, wundervollen Show".