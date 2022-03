"Outer Range": Trailer zur Western-Serie mit MCU-Star Josh Brolin

Im MCU hat er als Thanos mit einem einzigen Fingerschnippen die Hälfte der Weltbevölkerung ausgelöscht, in "Deadpool 2" war er der Einzige, der in Sachen Lässigkeit mit dem Sarkasmus-Anarcho-Superhelden mithalten konnte: Josh Brolin ist eine der coolsten Socken Hollywoods und kann auf eine vielschichtige und vor allem lange Karriere (inklusive Oscar-Nominierung) zurückblicken, die bereits in den 1980er-Jahren mit dem Kult-Film "Die Goonies" ihren Anfang nahm.

Nun ist er nach langer Zeit wieder in einer Serienrolle zu sehen, und zwar in der Amazon-Original-Serie "Outer Range". Auch hier muss er sich mit übernatürlich- rätselhaften Ereignissen und lässigen Typen herumschlagen. Diesmal aber verschlägt es Brolin in die Wildnis und anstatt mit SuperheldInnen bekommt er es mit Cowboys zu tun.

Hier ist der Trailer zu "Outer Range":