Staffel 6

Die sechste Staffel der Zeitreise-Serie kam bei Fans zwar immer noch gut an, konnte jedoch nicht mehr so viele Zuschauer:innen wie in den vorherigen Jahren mitreißen. Der Season wird vorgeworfen, sie sei ganz anders als das Vorlage-Buch und die Handlung sei verfälscht. Nichtsdestotrotz machen die darstellerischen Leistungen und die hohe Produktionsqualität sie zu einem Muss für echte "Outlander"-Fans.

Wertung: 73 %