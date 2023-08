In der aktuellen siebten Staffel (seit 16. Juni in den USA zu sehen) müssen Fans aber auf den heißen Sex zwischen Jamie und Claire weitgehend verzichten – zumindest im Vergleich zu den vorherigen Seasons. Der simple Grund: Die beiden sind in der Serie nicht mehr so häufig zu sehen wie zuvor, stattdessen treten andere Figuren in den Vordergrund. Das gefällt den Zuschauer:innen gar nicht, die ihrem Ärger auf Social Media freien Lauf lassen. Nun meldet sich die Showrunnerin Maril Davis zu Wort.