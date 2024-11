"Oversexed"-Dokureihe auf Joyn: Von Asexualität und Sex-Sucht

Der Leistungsdruck der Gesellschaft hat längst Einzug in die Schlafzimmer der Österreicher:innen gehalten. Dazu gehört auch neben der Sex-Lust die Pornographie. Diese ist heutzutage allgegenwärtig und leicht verfügbar. "Pornos sind für mich ein einfacher Weg, erregt zu werden", erklärt Paul (27). Aber wie realistisch sind die Darstellungen und wie beeinflussen sie die Vorstellungen der Nutzer:innen? Das Dokumagazin "Oversexed" auf JOYN und Puls 4 kommt am 7. November gleich mit einer Doppelfolge zu uns.

Leistungsdruck durch Pornographie

"In Sachen Porno-Konsum fühlen sich die Österreicher:innen eigentlich ganz fit, zumindest in der Selbsteinschätzung", sagt Thomas Schwabl, CEO Marketagent. Österreichs aktuell größte & repräsentative Sex-Studie, für diese Dokureihe durchgeführt von "Marketagent", zeigt, dass 9 von 10 Personen beurteilen, dass die Darstellungen unrealistisch sind und sich selbst nicht unter Druck gesetzt fühlen. Am meisten erfahren Jugendliche Leistungsdruck durch Pornographie, Neben der Massenpornographie gibt es auch neue Ansätze, wie beispielsweise die feministische Pornographie: "Nicht nur männliche Lust wird bedient, […], sondern eine Sexualität, wo alle auf ihre Kosten kommen", erklärt Patrick Catuz, Produzent feministischer Pornographie.

Direkt danach beschäftigt sich "Oversexed" in einer weiteren Ausgabe mit der Sex-Lust der Österreicher:innen. Wie viel Sex brauchen Frau und Herr Österreicher, um glücklich zu sein?

„Oversexed“ in Doppelfolge am Donnerstag, den 7. November um 22:15 Uhr auf JOYN & PULS 4.