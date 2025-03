"Die letzten sechs Jahre waren eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, ich sei am Ende", gesteht Ozzy Osbourne, "aber Musik zu machen und zwei Alben aufzunehmen, hat mich gerettet. Ohne Musik wäre ich verrückt geworden." Die gerade in Arbeit befindliche Doku "Ozzy Osbourne: No Escape From Now" zeigt, wie die Welt des Sängers vor sechs Jahren ins Wanken geriet und ihn dazu zwang, darüber nachzudenken, wer er wirklich ist, sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ob er noch ein letztes Mal auf der Bühne stehen kann.

Unterwegs zum allerletzten Konzert Der Film zeigt, dass die Musik nach wie vor eine zentrale Rolle in Ozzys Leben spielt – und dass sein unschlagbarer Sinn für Humor, trotz gesundheitlicher Schwierigkeiten und der Auswirkungen seiner Parkinson-Diagnose, ungebrochen ist. Die Dokumentation beginnt Anfang 2022 während der Aufnahmen zu seinem dreizehnten Studioalbum "Patient Number 9", das mit zwei Grammy Awards ausgezeichnet wurde, und wird bis in diesen Sommer gedreht, wenn Ozzy am 5. Juli 2025 zum letzten Mal mit seinen Bandkollegen von Black Sabbath im ausverkauften Villa Park in seiner Heimatstadt Birmingham auf der Bühne stehen wird. Ozzy Osbourne: „Meine Fans haben mich so viele Jahre lang unterstützt, und ich möchte mich bei ihnen wirklich bedanken und mich angemessen von ihnen verabschieden. Darum geht es bei der Villa-Park-Show.“

Familie und Bandkollegen kommen zu Wort In der Dokumentation erhält man nicht nur einen noch nie dagewesenen Zugang zu Ozzy, Sharon Osbourne und ihren Kindern, sondern "Ozzy Osbourne: No Escape From Now" lässt auch eine Reihe wichtiger Personen aus seinem Leben zu Wort kommen, darunter Bandkollege Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan (Guns N' Roses), Robert Trujillo (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Gitarrist Zakk Wylde, Produzent Andrew Watt und Freund/Musiker Billy Morrison, die alle dazu beitragen, ein Bild eines Mannes zu zeichnen, der für Millionen Menschen ein Held geblieben ist.

Wann ist "Ozzy Osbourne: No Escape From Now" zu sehen? Der Dokumentarfilm befindet sich derzeit in Produktion und wird in diesem Jahr auf Paramount+ in Österreich, Deutschland und der Schweiz Premiere feiern.