Musiker Ozzy Osbourne sieht große Veränderungen im Reality-TV seit Beginn der 2000er. "Ich finde, was man heute Reality-TV nennt, zeigt in Wirklichkeit keine Realität", sagte der 75-Jährige dem Musikmagazin "Spin". Es sei eine Art Scripted Reality. Bei Scripted Reality werden reale Ereignisse nur vorgetäuscht und es gibt Regieanweisungen zu Szenen und Dialogen.

In seiner eigenen Doku-Soap "The Osbournes", die Einblicke in sein Familienleben gab und 2002 einen Emmy gewann, habe man damals noch das gesehen, "was wirklich passierte", sagte Osbourne. "Die Reality-Show war nichts anderes als unser normales Leben, denn so sind wir nun mal."