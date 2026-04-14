Schon vor dem Start von Teil drei "Paddington in Peru" (2024) dachten die Macher über einen weiteren Film nach, nun ist es offiziell: "Paddington 4" kommt. Dies bestätigte die Produktionsfirma Studiocanal auf der Filmmesse CinemaCon, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. Studiocanal-Chefin Anna Marsh sagte auf der Veranstaltung, dass ein Team von Comedy-Autoren für das Skript verpflichtet wurde. Namen nannte sie nicht, weitere Details gibt es ebenfalls nicht.

2014 kam der erste Film über den sprechenden Bären Paddington in die Kinos. Die Fortsetzung folgte drei Jahre später, 2024 lief "Paddington in Peru" an.

Die Filme basieren auf der Figur des Paddington Bärs, die der britische Schriftsteller Michael Bond (1926-2017) im Jahr 1958 aus der Taufe hob. Vor allem in Großbritannien genießt die Buchreihe über den kleinen Bären mit einer Vorliebe für Orangenmarmelade Kultstatus.