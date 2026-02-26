Königin Camilla (78) hat bei einem Empfang für junge Autoren auf Schloss Windsor auch Paddington Bär begrüßt. Die beliebte Figur machte britischen Medienberichten zufolge sogar einen Knicks, bevor Paddington der Ehefrau von König Charles (77) die Hand schüttelte.

Marmeladenbrote auf Schloss Windsor In seinem charakteristischen blauen Mantel und roten Hut ist Paddington auf den Bildern der Veranstaltung mit der Königin zu sehen, die ihm laut den Berichten für sein Erscheinen dankte. Auch seine geliebten Marmeladenbrote soll es ihm zu Ehren auf Schloss Windsor gegeben haben. Die Veranstaltung bildete den Abschluss des nationalen Schreibwettbewerbs "BBC 500 Words", an dem dieses Mal über 46.000 Kinder aus ganz Großbritannien teilnahmen. Camilla, im schwarzen Kleid mit weißen Punkten, überreichte den jungen Finalisten Medaillen. Die Gewinner werden am 6. März in einer Sonderfolge der BBC-Sendung "The One Show" bekannt gegeben.

Queen Elizabeth II. feierte ebenfalls mit Paddington Bär Es ist nicht das erste Mal, dass Mitglieder der königlichen Familie Unterstützung von Paddington erhalten. Im November 2025 haben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) bei der Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall den Bären getroffen. Sie kamen mit der Darstellerin Arti Shah im ikonischen Kostüm aus blauem Mantel und Hut aus dem West-End-Musical über den beliebten Bären zusammen. Zuvor begeisterte die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) 2022 bei ihrem Platin-Thronjubiläum mit einem Sketch, in dem sie gemeinsam mit dem animierten Bären unter anderem ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog. Nach ihrem Tod legten Trauernde unzählige Paddington-Stofftiere und Marmeladenbrote vor dem Buckingham-Palast nieder. Der kleine Bär ist damit auch zu einem Symbol der Erinnerung geworden.