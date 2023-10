Pain Hustlers: Die wahre Geschichte hinter dem Netflix-Film

Was ist die wahre Geschichte hinter “Pain Hustlers”?

Der Film nahm seinen Anfang mit einem 2018 im "New York Times Magazin" veröffentlichten Artikel von Evan Hughes. Hughes schreibt darin über das von John Kapoor gegründete Pharmaunternehmen Insys, das den Verkauf ihres Medikaments Subsy forcierte. Wie im Film dargestellt, erreicht Insys seinen Höhenflug vorallem dadurch, dass sie Ärzt:innen als Sprecher:innen für scheinbare Konferenzen buchen und sie somit ein Näheverhältnis zu ihnen aufbauen.

Hughes entwickelte aus dem Artikel ein Sachbuch mit dem Titel "The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Start-Up". In einem Interview mit der "Times" sagte er: "Ich würde das Wort 'empörend' verwenden, um diese Geschichte zu beschreiben. Empörend im Sinne von wild, überlebensgroß, chaotisch, lustig. Aber trotzdem schwingt auch die moralische Empörung der Geschichte mit – all das fand im Hintergrund statt und führte dazu, dass Patient:innen verletzt wurden."