"Pain Hustlers”: Lohnt sich die schwarze Komödie auf Netflix?

Die alleinerziehende Mutter Liza Drake ist am sozialen Abgrund angelangt. Die Schulabbrecherin hält sich als Stripperin in einem Nachtclub über Wasser, doch als sie den charismatischen Pharmavertreter Pete Brenner kennenlernt, verändert sich alles. Liza hat zwar keine Ausbildung vorzuweisen, doch sie hat den nötigen Biss und keine Skrupel. Sie steigt als Verkäuferin im Pharmaunternehmen ein und landet schon bald ihr erstes großes Geschäft.

Durch sie wird der Verkauf von Fentanyl zum Erfolgsrezept für die Firma und das Team an Verkäufer:innen fängt an zu wachsen. Mit größeren Einnahmen folgt auch größere Gier und schon bald finden sich Liza und Pete in einem Kreislauf von Gesetzesbrüchen wieder, die das ganze Unternehmen zu zerstören drohen.