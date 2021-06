"Panic": So unterscheidet sich die Amazon-Serie vom Buch

Heather Nill

Heather Nill (Olivia Welch) wird als eine der wichtigsten Hauptfiguren dargestellt, die eigentlich nicht an dem Wettkampf teilnehmen möchte. Während sie im Buch mitmacht, um ihren Ex-Freund zurückzugewinnen, braucht sie in der Serie das Preisgeld, um auf ein College gehen zu können.

In der Serie wird Heather zur Erzählerin der Geschichte, die auch durch einige Hintergrundgeschichten die Handlungen miteinander verknüpft. Im Buch ist sie nicht so omnipräsent wie in der Verfilmung und fungiert nicht als allwissende Erzählerin.