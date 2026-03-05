News

Paralympics 2026: Das sind die TV-Termine auf ORF

Paralympics-Gruppenfoto
Franco Schedl
Franco Schedl
05.03.26, 06:27
Die XIV. Paralympischen Winterspiele werden auf ORF SPORT + und ORF 1 sowie auf ORF ON umfassend dokumentiert.

Das nächste sportliche Großereignis steht in diesem Winter bevor: Von 6. bis 15. März 2026 gehen die XIV. Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina über die Bühne. ORF bietet dazu eine umfassene Sportberichterstattung mit Highlights der Wettkampftagen.

Das Paralympic Team Austria ist mit sechs Damen und 13 Herren in vier der sechs Sportarten vertreten: Para-Ski alpin (15 Athletinnen und Athleten), Para-Langlauf und Para-Biathlon (1 Athlet) sowie Para-Snowboard (3 Athleten). Lediglich im Rollstuhlcurling und Para-Eishockey stellt Österreich keine Teams.

Olympische Winterspiele 2026: TV-Sport-Übertragungen

ORF-Übertragungszeiten der Paralympics Milano Cortina 2026

Es gibt auf ORF SPORT + und ORF 1 sowie auf ORF ON folgende Live-Berichterstattungen. Die Kommentatoren sind Johannes Karner (Eröffnung und Schlussfeier, Ski alpin) und Lukas Osztovics (Biathlon, Snowboardcross, Langlaufen, Snowboard), als Moderator fungiert Michael Tiroch.
 

  • Freitag, 6. März
    19.55 Uhr, OSP: Live Eröffnung aus der Arena di Verona
  • Samstag, 7. März
    9.25 Uhr, OSP: Live Abfahrt Damen & Herren
    12.35 Uhr, OSP: Live Biathlon Sprint 7,5 km stehend Damen & Herren
    15.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1 / Eröffnung
  • Sonntag, 8. März
    10.55 Uhr, OSP: Live Snowboardcross Damen & Herren 
    12.25 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint 12,5 km stehend Damen & Herren 
    17.40 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2
  • Montag, 9. März
    9.25 Uhr, OSP: Live Super-G Damen & Herren 
    15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3
  • Dienstag, 10. März
    8.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Super-G Damen & Herren 
    12.35 Uhr, OSP: Live Langlaufen Sprint klassisch Semifinale Damen & Herren 
    12.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Slalom Damen & Herren 
    13.30 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen Sprint klassisch Finale Damen & Herren 
    15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 4
  • Mittwoch, 11. März
    11.00 Uhr, OSP: Live Langlaufen 10 km Freistil stehend Damen & Herren 
    15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5
  • Donnerstag, 12. März
    8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 1. Durchgang 
    12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 2. Durchgang 
    14.50 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6
  • Freitag, 13. März
    8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 1. Durchgang 
    12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 2. Durchgang 
    13.05 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint Verfolgung Damen & Herren 
    12.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7
  • Samstag, 14. März
    8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Damen 1. Durchgang 
    9.20 Uhr, ORF 1: Highlights
    9.55 Uhr, ORF ON: Live Snowboard Banked Slalom 1. Durchgang 
    11.45 Uhr, OSP: Live Snowboard Banked Slalom 2. Durchgang 
    12.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Damen 2. Durchgang (ab 13.15 Uhr live in OSP) 
    18.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8
  • Sonntag, 15. März
    8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Herren 1. Durchgang 
    10.25 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen 20 km klassisch stehend Damen & Herren (ab 10.40 Uhr live in OSP) 
    11.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Herren 2. Durchgang (ab 12.30 Uhr in OSP) 
    14.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 9
    20.15 Uhr, OSP: Live Schlussfeier aus dem Cortina Curling Olympic Stadium
  • Sonntag, 29. März
    14.00 Uhr; ORF 1: Highlights
Franco Schedl, film.at, fs