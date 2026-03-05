Das nächste sportliche Großereignis steht in diesem Winter bevor: Von 6. bis 15. März 2026 gehen die XIV. Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina über die Bühne. ORF bietet dazu eine umfassene Sportberichterstattung mit Highlights der Wettkampftagen.

Das Paralympic Team Austria ist mit sechs Damen und 13 Herren in vier der sechs Sportarten vertreten: Para-Ski alpin (15 Athletinnen und Athleten), Para-Langlauf und Para-Biathlon (1 Athlet) sowie Para-Snowboard (3 Athleten). Lediglich im Rollstuhlcurling und Para-Eishockey stellt Österreich keine Teams.