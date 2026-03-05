Paralympics 2026: Das sind die TV-Termine auf ORF
Das nächste sportliche Großereignis steht in diesem Winter bevor: Von 6. bis 15. März 2026 gehen die XIV. Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina über die Bühne. ORF bietet dazu eine umfassene Sportberichterstattung mit Highlights der Wettkampftagen.
Das Paralympic Team Austria ist mit sechs Damen und 13 Herren in vier der sechs Sportarten vertreten: Para-Ski alpin (15 Athletinnen und Athleten), Para-Langlauf und Para-Biathlon (1 Athlet) sowie Para-Snowboard (3 Athleten). Lediglich im Rollstuhlcurling und Para-Eishockey stellt Österreich keine Teams.
ORF-Übertragungszeiten der Paralympics Milano Cortina 2026
Es gibt auf ORF SPORT + und ORF 1 sowie auf ORF ON folgende Live-Berichterstattungen. Die Kommentatoren sind Johannes Karner (Eröffnung und Schlussfeier, Ski alpin) und Lukas Osztovics (Biathlon, Snowboardcross, Langlaufen, Snowboard), als Moderator fungiert Michael Tiroch.
- Freitag, 6. März
19.55 Uhr, OSP: Live Eröffnung aus der Arena di Verona
- Samstag, 7. März
9.25 Uhr, OSP: Live Abfahrt Damen & Herren
12.35 Uhr, OSP: Live Biathlon Sprint 7,5 km stehend Damen & Herren
15.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 1 / Eröffnung
- Sonntag, 8. März
10.55 Uhr, OSP: Live Snowboardcross Damen & Herren
12.25 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint 12,5 km stehend Damen & Herren
17.40 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 2
- Montag, 9. März
9.25 Uhr, OSP: Live Super-G Damen & Herren
15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 3
- Dienstag, 10. März
8.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Super-G Damen & Herren
12.35 Uhr, OSP: Live Langlaufen Sprint klassisch Semifinale Damen & Herren
12.55 Uhr, OSP: Live Alpine Kombination Slalom Damen & Herren
13.30 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen Sprint klassisch Finale Damen & Herren
15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 4
- Mittwoch, 11. März
11.00 Uhr, OSP: Live Langlaufen 10 km Freistil stehend Damen & Herren
15.20 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 5
- Donnerstag, 12. März
8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 1. Durchgang
12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Damen 2. Durchgang
14.50 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 6
- Freitag, 13. März
8.55 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 1. Durchgang
12.25 Uhr, OSP: Live Riesenslalom Herren 2. Durchgang
13.05 Uhr, ORF ON: Live Biathlon Sprint Verfolgung Damen & Herren
12.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 7
- Samstag, 14. März
8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Damen 1. Durchgang
9.20 Uhr, ORF 1: Highlights
9.55 Uhr, ORF ON: Live Snowboard Banked Slalom 1. Durchgang
11.45 Uhr, OSP: Live Snowboard Banked Slalom 2. Durchgang
12.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Damen 2. Durchgang (ab 13.15 Uhr live in OSP)
18.30 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 8
- Sonntag, 15. März
8.55 Uhr, OSP: Live Slalom Herren 1. Durchgang
10.25 Uhr, ORF ON: Live Langlaufen 20 km klassisch stehend Damen & Herren (ab 10.40 Uhr live in OSP)
11.55 Uhr, ORF ON: Live Slalom Herren 2. Durchgang (ab 12.30 Uhr in OSP)
14.15 Uhr, ORF 1: Highlights Tag 9
20.15 Uhr, OSP: Live Schlussfeier aus dem Cortina Curling Olympic Stadium
- Sonntag, 29. März
14.00 Uhr; ORF 1: Highlights