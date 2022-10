Paramount+: Im Dezember Österreich-Start bei Sky

Paramount+ startet am 8. Dezember 2022 in Österreich. Das gab der Streamingdienst der US-amerikanischen Mediengruppe Paramount Global in einer Pressemitteilung bekannt. Auch in Deutschland und der Schweiz wird der Service dann verfügbar sein. Paramount+ war im März 2021 aus dem Streamingdienst CBS All Access hervorgegangen, der wiederum 2014 an den Start gegangen war.

7,99 im Monat - Kostenlos für manche Sky-Kunden

Zum Start bietet Paramount+ eine einwöchige kostenlose Testphase an. Danach betragen die monatlichen Kosten 7,99 Euro. Ein Jahresabo gibt es für 79,90 Euro. User können sich ab dem 8. Dezember direkt bei Paramount+ einloggen. Zudem ist der Dienst über Connected-TV-Geräte verfügbar, unter anderem über die Plattformen von Apple, Amazon, Google, Samsung und Roku.

Für Sky-Nutzer mit Sky Cinema Paket ist Paramount+ in ihrem Abo enthalten. Die App des Dienstes gibt es außerdem auf Sky Q.