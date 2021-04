"Parasite"-Serie wird kein Film-Remake, spielt aber in derselben Welt

"Parasite"-Serie: Originelle Handlung in derselben Welt

Diese neuen Details gab Produzent Adam McKay im Podcast-Gespräch von "Happy Sad Confused" preis: "Ich habe die Serie im Prinzip schon mit Regisseur Bong in der Quarantäne grob abgesteckt, er hat immer wieder darübergeschaut", so der Produzent. "Es wird eine Originalserie sein. Sie spielt im selben Universum wie der Film, hat aber eine komplett neue Geschichte, die aber definitiv in derselben Welt spielt."

Er fühle sich sehr geehrt, mit Bong Joon-ho zusammenzuarbeiten: "Normalerweise klingt es für mich immer etwas schwachsinnig, wenn jemand sagt, dass er oder sie sich geehrt fühlt, mit jemandem arbeiten zu dürfen – aber ich fühle mich jetzt wirklich geehrt!"

Wann genau es losgehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Autoren seien noch mit der Grundlage für die Serie beschäftigt. Frühestens 2022 kann mit der HBO-Show gerechnet werden.