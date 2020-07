Die 10 besten Filme aus Südkorea, die man nicht verpassen sollte

Nach ihrer Affäre mit einem verheirateten Regisseur nimmt sich die berühmte koreanische Schauspielerin Young hee eine Auszeit und zieht nach Hamburg, wandert alleine durch die Gassen der deutschen Großstadt und hofft auf eine Nachricht ihres Geliebten.

Wie in allen Filmen von Hong Sang Soo entstand auch "On the Beach at Night Alone" zu großen Teilen mittels Improvisation. Der Filmemacher schreibt die einzelnen Szenen oft am Abend vor dem Drehtag und kreiert damit eine gewöhnungsbedürftige Filmsprache, die trotz der Langsamkeit ihren Charme hat. Durch diesen eigenwilligen Zugang schafft es Hong Sang Soo pro Jahr manchmal bis zu drei Filme fertig zu stellen. Seine Dramen waren zwar nie große Publikumserfolge, aber zeigen die Vielschichtigkeit des südkoreanischen Kinos.

"On the Beach at Night Alone" ist zurzeit nur als DVD/ Blu-ray erhältlich.