Erst ab 18 Jahren?!

So weit, so französisch. Doch was "Passages" vom Großteil der anderen Gefühlsdramen aus Frankreich abhebt, ist die Altersfreigabe, die der Film in Nordamerika bekommen hat. Denn dort ist "Passages" ist erst ab 18 Jahren erlaubt, was eigentlich nur bei Pornos oder extrem brutalen Horrorfilmen der Fall ist. Solch eine strenge Altersfreigabe wird dann vergeben, wenn ein Film explizite und unnötige Szenen von Gewalt, Sex, abweichendem Verhalten oder Drogenmissbrauch beinhaltet.

Regisseur Sachs ist vom sogenannten NC-17-Rating freilich nicht begeistert, da es per se eine große Gruppe an potenziellem Publikum ausschließt. Im Interview mit der "Los Angeles Times" bezeichnet Sachs das Rating als "gefährlich" sowie als "kulturelle Zensur" – "insbesondere in einer Kultur, die bereits auf so extreme Weise gegen die Existenz von LGBT-Bildern kämpft."