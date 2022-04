Ben Whishaw: Ehe des "Bond"-Stars nach 10 Jahren gescheitert

Die Ex-Partner lernten sich 2009 am Set des Films "Bright Star" kennen. Whishaw spielte den Dichter John Keats. Der australische Komponist Bradshaw schrieb die Filmmusik für das Drama. Seit 2012 leben die beiden in einer eingetragenen Partnerschaft.

Whishaw spielte schon an James Bonds Seite

Der Bühnenschauspieler Whishaw wurde durch seine Darstellung des Technikgenies Q in "Skyfall" (2012) an der Seite von Daniel Craig (54) als 007 international berühmt. In Deutschland ist der Schauspieler vor allem für seine Rolle in Tom Tykwers (56) Verfilmung von "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" (2006) bekannt.