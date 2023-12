Patrick Dempsey engagiert sich für Krebspatienten

Patrick Dempsey versucht selbst, etwas zurückzugeben. So hat er in seinem Heimatbundesstaat Maine das Dempsey Center gegründet. Die gemeinnützige Einrichtung kümmert sich um Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Inspiriert wurde der Schauspieler dafür von seiner Mutter, die selbst an Eierstockkrebs litt. "Wir behandeln nicht die Krankheit, sondern den Menschen ganzheitlich mit einer Rundumbetreuung", sagte Dempsey gegenüber "Good Morning America".

Am 25. Dezember startet in den USA Patrick Dempseys neuer Film "Ferrari" in den Kinos. Er spielt darin an der Seite von Adam Driver (40) und Penelope Cruz (49) den Rennfahrer Piero Taruffi (1906-1988). Privat ist Dempsey selbst leidenschaftlicher Rennfahrer, startete schon mehrfach bei den legendären 24-Stunden von Le Mans. Bei "Ferrari" fährt er selbst und wird in den Credits auch als Stuntfahrer gelistet.