In der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" folgt derzeit ein Schockmoment auf den anderen. Der spektakuläre Crime-Plot um den Mord an Zoe (Lara Dandelion Seibert) erfährt nun eine neue Wendung und fordert ein nächstes Opfer. Carlos (Patrick Fernandez) gerät in der Serie zuletzt immer stärker unter Druck, wird als Mörder verdächtigt und verliert sich zunehmend in der Suche nach dem Täter seiner verstorbenen Frau Zoe.

Ein weiterer Serientod und die Reaktion darauf

Achtung Spoiler!

Michi macht sich große Sorgen um Carlos, der verschwunden ist. Als er Toni erzählt, dass Carlos zu einem Selfstorage von Zoe wollte, wird sie hellhörig. Kann sie dort herausfinden, was mit Carlos passiert ist? Zwei Morde – alle verdächtigt! (So zu sehen in GZSZ-Folge 8.538 "Vergangene Zeiten" am Mittwoch, 10.06.2026 um 19:40 Uhr bei RTL)

Für Schauspieler Patrick Fernandez kam diese Entscheidung der GZSZ-Autoren von UFA Serial Drama völlig überraschend. "Ich hätte nie gedacht, dass Carlos umgebracht wird. Das war das Schockierendste", erzählt er rückblickend. Gleichzeitig blickt der Schauspieler mit großer Dankbarkeit auf seine letzten Szenen zurück. Besonders wichtig war ihm, dass seine Figur zum Abschied noch einmal eine starke und emotionale Geschichte bekam. "Diese letzte Story war komplett rund. Für uns Schauspieler ist das ein Geschenk, weil man sie mit voller Überzeugung spielen kann."

Gedreht wurde der finale Showdown in einem Potsdamer Self-Storage-Center. Trotz aller Emotionalität und des Abschiedsschmerzes fiel ihm der Dreh dann zunächst überraschend leicht. Aus diesem Grund sagt er: "Ich habe mich eher geehrt gefühlt und war glücklich, dass meine Geschichte als Carlos so endet, wie sie begonnen hat."