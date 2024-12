Fans der Serie "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham" warten bereits sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der Geschichte rund um den Gangsterboss Tommy Shelby - und müssen sich möglicherweise nicht mehr allzu lange gedulden. Die Dreharbeiten zum Film mit dem Titel "The Immortal Man" haben nun im Norden von Wales begonnen und es gibt erste Fotos von Hauptdarsteller Cillian Murphy (48), der in seine berühmte Rolle zurückkehrt.

Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs in Birmingham, am 1. Dezember begannen die Dreharbeiten am Pontcysyllte-Aquädukt bei Wrexham. Auf mehreren Bildern ist Oscarpreisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer"), bekleidet mit seiner unverkennbaren Schiebermütze, an Bord eines Kanalboots mit der Aufschrift "W.G.E. Wyrley & Essington" entlang des Aquädukts zu sehen, zudem hoch zu Ross und mit einer tiefen Narbe im Gesicht.