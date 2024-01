Ein Film über die jungen Peaky Blinders

Zunächst ist einmal ein Film geplant, und die erste Klappe für das Projekt soll Mitte 2024 fallen. Auf diese Weise können alle noch offenen Handlungsstränge rund um Thomas Shelby (Cillian Murphy) und seine besondere Familie zu einem befriedigenden Abschluss gebracht werden. Die Handlung wird laut "Deadline" in der Zeit des Zweiten Weltkrieges angesiedelt sein und eher die jüngeren Peaky Blinders in den Mittelpunkt stellen (worunter besonders Duke und Isaiah zu verstehen sind). "Oppenheimer"-Star Murphy ist natürlich nach wie vor noch mit von der Partie.

Falls sich der Film als Erfolg erweist, kündigt Knight an, dass noch weitere Spin-offs folgen könnten – oder, in seinen eigenen Worten: "Je nachdem, wie sich die Struktur des Films entwickelt, werden wir danach einige Spin-offs in Gang setzen, die Teil desselben Universums sind."

Ob es sich bei den Ablegern dann wieder um Serien oder ebenfalls Filme handeln wird, hat der "Peaky Blinders"-Boss allerdings nicht verraten.