Staffel 3 von "Pennyworth" ist die letzte

So richtig überrascht waren deshalb wohl nur die wenigsten Fans, als HBO Max (wo die Serie in den USA zu sehen ist) verkündete, der Serie keine vierte Staffel zu genehmigen (wie unter anderem "Deadline" berichtet). Was bedeutet: Die aktuelle dritte Season ist die letzte, das Staffelfinale ist gleichzeitig auch das Serienfinale – was durchaus ärgerlich ist, weil die Story mit einem gigantischen Cliffhanger endete. Eine Auflösung wird es nun wohl nicht mehr geben.

Immerhin ein schwacher Trost: "Pennyworth" ist nicht die einzige DC-Serie, die dem radikalen Cancel-Hurrikan, der seit James Gunns und Peter Safrans Übernahme durch die DC Studios fegt, zum Opfer fiel: Auch "Doom Patrol" und "Titans" wurden kürzlich abgesetzt. Von Alfred selbst werden wir uns aber nicht verabschieden müssen: Im zweiten Teil des Superhelden-Thrillers "The Batman" wird er höchstwahrscheinlich erneut zu sehen sein, jedoch dargestellt von Andy Serkis.



