Robert Pattinson (35) und "das gesamte Team" von "The Batman" werden für eine Fortsetzung zurückkehren. Das gab der Autor und Regisseur des Films, Matt Reeves (56), nun bekannt. Auf der CinemaCon in Las Vegas bestätigte er laut "People" seine Pläne, den zweiten Teil des Streifens zu schreiben und Regie zu führen. Das sei "aufregend", so Reeves demnach. Er sei ein großer Fan von Pattinsons Figur und "freut sich darauf, für das nächste Kapitel in diese Welt zurückzukehren".