Percy Jackson: Serie-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?
Die Halbgötter sind wieder gefragt. Staffel 2 von "Percy Jackson: Die Serie" basiert auf "Im Bann des Zyklopen", dem zweiten Band der erfolgreichen Buchreihe von Autor Rick Riordan. Percy und seine Freunde müssen ein legendäres Artefakt finden: das Goldene Vlies.
Mit der Hilfe von Annabeth, Clarisse und seinem neu entdeckten Zyklopen Halbbruder Tyson ist Percys Überleben entscheidend im Kampf gegen Luke, den Titanen Kronos und ihren bevorstehenden Plan, das Camp Half-Blood – und letztendlich den Olymp – zu zerstören. All das steht ihnen also bevor - doch wie sieht der Episodenfahrplan auf Disney+ eigentlich aus?
Wie viele Folgen hat "Percy Jackson: Die Serie"-Staffel 2?
Die Fantasy-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten zwei Episoden werden am 10. Dezember 2025 bei Disney+ veröffentlicht. Danach gibt es wöchentlich immer mittwochs eine weitere Episode. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 10.Dezember 2025: Episode 1 ("I Play Dodgeball with Cannibals") + 2 ("Demon Pigeons Attack")
- 17. Dezember 2025: Episode 3 ("We Board the Princess Andromeda")
- 24. Dezember 2025: Episode 4 ("Clarisse Blows Up Everything")
- 31. Dezember 2025: Episode 5 ("We Check In to C.C.'s Spa & Resort")
- 7. Jänner 2026: Episode 6 ("Nobody Gets the Fleece")
- 14. Jänner 2026: Episode 7 ("I Go Down with the Ship")
- 21. Jänner 2026: Episode 8 ("The Fleece Works Its Magic Too Well") (Finale)