Percy Jackson: Serie-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?

Die Halbgötter sind wieder gefragt. Staffel 2 von "Percy Jackson: Die Serie" basiert auf "Im Bann des Zyklopen", dem zweiten Band der erfolgreichen Buchreihe von Autor Rick Riordan. Percy und seine Freunde müssen ein legendäres Artefakt finden: das Goldene Vlies.

Mit der Hilfe von Annabeth, Clarisse und seinem neu entdeckten Zyklopen Halbbruder Tyson ist Percys Überleben entscheidend im Kampf gegen Luke, den Titanen Kronos und ihren bevorstehenden Plan, das Camp Half-Blood – und letztendlich den Olymp – zu zerstören. All das steht ihnen also bevor - doch wie sieht der Episodenfahrplan auf Disney+ eigentlich aus?