"Percy Jackson": 6 ähnliche Serien, die du lieben wirst

Worum geht's in der Serie? "Shadowhunters" basiert auf der Buchreihe "Chroniken der Unterwelt", wozu auch der Film "City of Bones" erschienen ist. Darin stellt die 18-jährige Clary Fray (Katherine McNamara) an ihrem Geburtstag fest, dass sie gar nicht die ist, für die sie sich hält, sondern stattdessen einem uralten Clan von Schattenjägern – menschlichen Engeln, die Dämonen jagen – entstammt. Sie taucht ein in die geheimnisvolle Welt der Schattenjäger und lernt den Dämonenjäger Jace (Dominic Sherwood) und dessen Freunde kennen. In dieser versteckten Schattenwelt voller unvorstellbarer Gefahren muss sie schnell lernen, sich zu behaupten.

Die Serie zeichnet sich durch eine gut entwickelte Welt voller übernatürlicher Wesen wie Schattenjäger, Dämonen und Feen aus, die in einer modernen Stadt leben. Die packende Handlung, die Intrigen, Kämpfe und Geheimnisse beinhaltet, hält die Zuschauer:innen in Atem und fördert das Interesse an der Geschichte. Starke Charakterentwicklung und komplexe Beziehungen tragen dazu bei, dass das Publikum eine emotionale Bindung zu den Hauptfiguren aufbauen.

Sowohl "Shadowhunters" als auch "Percy Jackson" entführen Zuschauer:innen in eine Welt, in der Mythologie und moderne Realität aufeinandertreffen. Beide Werke erforschen das Konzept von "Auserwählten" oder Helden, die mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sind, um gegen das Böse zu kämpfen. Mit einem Mix aus Abenteuer und Coming-of-Age-Elementen sind die Serien hervorragend für Jugendliche geeignet.

Alle drei Staffeln von "Shadowhunters" kann man sich auf Netflix ansehen.