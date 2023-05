"LOL: Last One Laughing"-Staffel 5 kommt zu Ostern 2024

Internationaler Erfolg

Die deutsche Version von "LOL: Last One Laughing" ist eine Adaption der beliebten japanischen Original-Serie von und mit Hitoshi Matsumoto (59). Weitere Versionen laufen in Mexiko, Australien, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada, Brasilien, den Niederlanden und Polen. In Südafrika wird Star-Comedian Trevor Noah (39) Gastgeber sein, in Irland der legendäre Show-Host Graham Norton (60).