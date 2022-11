"Peripherie"-Staffel 2: Wird die Amazon-Serie fortgesetzt?

Jungstar Chloë Grace Moretz wurde Ende Oktober auf Amazon Prime Video in ein futuristisches London versetzt, wo sie in der Serie "Peripherie" halluzinatorische Einblicke in die Zukunft der Menschheit erhielt.

Der gleichnamige Science-Fiction-Roman von William Gibson ist allerdings nur der erste Teil seiner sogenannten "Jackpot"-Trilogie. Daher wäre noch genügend Stoff für mindestens eine weitere Staffel vorhanden.