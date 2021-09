Am 22. September veröffentlichte Warner Bros. ein kurzes Video, das neue Einblicke in "Phantastische Tierwesen 3" gewährt. Auch wenn noch keine Filmausschnitte zu sehen sind, erfährt man den Titel des dritten Teils. "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" lautet der offizielle englische Titel. Ursprünglich war eine Veröffentlichung für den 15. Juli 2022 geplant, doch nun wurde dieser um drei Monate vorgezogen und Fans dürfen sich bereits am 15. April 2022 auf neue Abenteuer im Harry-Potter-Universum freuen.