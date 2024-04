"Nachdem ich mich entschieden hatte, an 'Physical: 100' teilzunehmen, war mein tägliches Ziel, in jedem Moment hart zu arbeiten und nichts zu bereuen", sagte Amotti bei der Siegerkrönung. "Meine Entschlossenheit, nicht aufzugeben, hat mich zu diesem großartigen Ergebnis geführt. Vielen Dank an die anderen 99 Teilnehmer, die mich auf dieser Reise begleitet haben.“

Am Ende gab der anonyme Moderator noch eine Überraschung preis, die eigentlich keine war: "Die Suche nach dem perfekten Körperbau wird weitergehen!" Staffel 3 steht also anscheinend bereits in den fitten Startlöchern ...