"Pixel, Bytes + Film" 2024: "Bambi" als Experimentalfilm

Realisiert werden u.a. ein experimenteller Animationsfilm zu künstlicher Intelligenz von Eni Brandner, ein Experimentalfilm von Veronika Eberhart zu Felix Saltens Roman "Bambi" oder eine immersive Animation zu Zeit- und Raumwahrnehmung von Ingrid Mayrhofer-Hufnagl. Weitere Projekte kommen von Patricia Chamrazová, Eliana Otta, Michael Poetschko und Ksenia Yurkova.

Das Förderprogramm "Pixel, Bytes + Film" wurde 2011 ins Leben gerufen, gefördert werden Projekte, deren Ausdrucksformen über die herkömmlichen Filmformate im Kino-, Fernseh- und Ausstellungskontext hinausgehen. Neben der finanziellen Unterstützung gibt es ein Begleitprogramm: So öffnet der Medienpartner ORF III sein Archiv für künstlerische Recherchen, stellt Beratung, Schnittplätze samt Cuttern und präsentiert die entstandenen Arbeiten in der TV-Sendung "Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence" sowie in der ORF-TVthek.