Mickey wirkt richtig alt

Allerdings darf tatsächlich nur jene Version von Mickey verwendet werden, in der die Maus in den 20er-Jahren erstmals in Erscheinung getreten ist. Alle moderneren Zeichenstile unterstehen nach wie vor dem Disney-Copyright. Dass Killer-Mickey somit unter der Regie von Jamie Bailey etwas altmodischer aussehen wird, sobald sich der Serienmörder die klassische Maske überstülpt, sollte Filmfreund:innen nicht stören, da der Nostalgie-Faktor unterstützt wird.

In den Hauptrollen wirken Sophie MacIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris und Mirelle Gagne mit.